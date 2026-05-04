Pronóstico del Tiempo Lunes 4 de Mayo: Onda de Calor en Casi Todo el País y Algunos Chubascos

Para este lunes 4 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una onda de calor en casi todo el país, además de chubascos en 11 entidades más, debido a que el frente frío número 48 quedará estacionario.

Se espera que el sistema frontal se quede sobre la península de Yucatán, lo que propiciará precipitaciones en el sureste nacional.

Además, la masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Mientras que se prevén tolvaneras en el noroeste, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, lo que originará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur).

(25 a 50 mm): Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo.

Las lluvias fuertes a intensas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Video: Pronóstico del Tiempo: Calor Dará Un Poco de Tregua Gracias a los Efectos del Frente Frío 48.

¿Dónde habrá una onda de calor?

Durango (oeste y este)

Sinaloa (centro y sur)

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Michoacán (noroeste, centro y suroeste)

Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este)

Oaxaca (sur y sureste)

Chiapas (costa, centro y sur)

Morelos y Puebla (suroeste)

Coahuila (suroeste)

Nuevo León (sur)

Tamaulipas (suroeste)

San Luis Potosí (noroeste y oeste)

Zacatecas (norte, sur y este)

Aguascalientes, Nayarit (norte y sur)

Colima, Guanajuato (centro)

Querétaro (centro)

Hidalgo (sur)

Tlaxcala (suroeste)

Ciudad de México

Estado de México

Campeche (norte y oeste)

Yucatán (sur)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur).

: Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur). De 35 a 40 °C : Sonora, Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, sur y este), Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche (norte y este) y Yucatán.

: Sonora, Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, sur y este), Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche (norte y este) y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México (norte) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado con presencia de bruma en la región por la mañana.

Mientras que en la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 15 a 17 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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ASJ