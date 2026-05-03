No Habrá Candidaturas para Quienes Incurran en Corrupción: Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que será el pueblo quien elija a los coordinadores del movimiento mediante encuestas, al subrayar que este mecanismo no responde a la búsqueda de fama ni al “poder por el poder”.

Durante su mensaje, Montiel explicó que las encuestas representan un reconocimiento ciudadano a quienes han demostrado cercanía, honestidad y conocimiento del territorio.

“Que quede claro: la definición a través de encuestas no es la búsqueda de popularidad, es el reconocimiento del pueblo de que se está junto a él, que se es honesto, cercano, que se conoce el territorio para gobernar y que se cumple el compromiso empeñado”, expresó.

Lanza advertencia

La dirigente enfatizó que el proceso interno debe estar guiado por principios éticos y por la confianza de la ciudadanía, al considerar que estos elementos son fundamentales para consolidar el proyecto político del partido.

En ese sentido, lanzó una advertencia sobre la selección de candidaturas: aseguró que, aun cuando una persona resulte favorecida en las encuestas, no será postulada si existen señalamientos confirmados de corrupción.

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, sostuvo.

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