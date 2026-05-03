Morena se Mantendrá como Primera Fuerza en 2027, Asegura Alfonso Durazo

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, afirmó que el partido mantiene la convicción de consolidarse como la primera fuerza política de México de cara a las elecciones de 2027, al subrayar que este objetivo no solo tiene un carácter electoral, sino también de gobernabilidad.

Durante su intervención, Durazo destacó que el mapa político que se construya en 2027 será determinante para definir las condiciones en las que se desarrollará la siguiente etapa del proyecto conocido como la Cuarta Transformación, particularmente en la segunda mitad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El objetivo no es únicamente electoral; es un tema de gobernabilidad. Lo que logremos en 2027 permitirá establecer las bases para el segundo piso de la transformación”, expresó ante integrantes del partido.

En el marco de la sesión, el dirigente también reconoció el trabajo de Luisa María Alcalde Luján, a quien agradeció su desempeño al frente de la dirigencia nacional. Señaló que en esta etapa se tomarán decisiones relevantes para el futuro del movimiento.

Asimismo, informó que se llevará a cabo la votación para la integración del Consejo Nacional y la definición de nuevas responsabilidades en la conducción del partido, en un proceso que marcará el rumbo organizativo de Morena.

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Durazo subrayó que la nueva dirigencia tendrá una responsabilidad de gran dimensión, al considerar el contexto político actual y los retos que enfrentará el partido en los próximos años. En este sentido, hizo un llamado a la militancia a trabajar con unidad, institucionalidad y sentido de equipo.

Exhortó a evitar divisiones internas y confrontaciones que puedan debilitar al movimiento. “No demos motivos a nuestros adversarios para dividirnos. Evitemos la política de la intriga que confronta y desgasta”, señaló, al insistir en la importancia de mantener la cohesión interna como base para alcanzar los objetivos planteados rumbo a 2027.

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