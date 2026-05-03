Ariadna Montiel Reyes fue elegida como nueva dirigente nacional de Morena durante el Congreso Nacional Extraordinario realizado este domingo 3 de mayo de 2026, tras la salida de Luisa María Alcalde Luján, quien asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En su primer discurso como presidenta de Morena, Ariadna Montiel afirmó que la oposición no logrará dividir al movimiento, al destacar la unidad como uno de los principales pilares del partido.

“Porque luchamos juntos, jamás nos van a dividir”, expresó ante la militancia, al tiempo que recordó los procesos electorales de 2006 y 2012, los cuales, señaló, fortalecieron la organización y convicción de quienes hoy integran Morena. También hizo referencia a la fundación del partido en 2010 y al trabajo territorial que, dijo, ha sido clave en su crecimiento político.

Montiel subrayó que la cercanía con la ciudadanía ha sido fundamental para consolidar al partido como una fuerza política relevante. “Somos quienes hemos recorrido casa por casa y nunca hemos perdido la esperanza ni dejado de estar del lado del pueblo”, indicó.

En su mensaje, destacó que en un periodo de cuatro años Morena logró posicionarse como la primera fuerza política del país, al tiempo que aseguró que el movimiento se ha convertido en una referencia no solo en México, sino también en América Latina.

Al asumir el cargo, la nueva dirigente nacional señaló que su responsabilidad estará guiada por las causas sociales y el bienestar de la población. “Asumo esta responsabilidad con plena conciencia de que aquí lo que importa son las causas y el bienestar del pueblo”, afirmó.

Contrastó el origen de Morena con el de otros partidos políticos. Sostuvo que, mientras otras fuerzas surgieron desde las élites, Morena nació del pueblo organizado frente a un régimen que, dijo, respondía a intereses de unos cuantos. En ese sentido, reiteró el compromiso de mantener la cercanía con la ciudadanía y la unidad interna del partido.

¿Quién es Ariadna Montiel?

Ariadna Montiel nació el 29 de mayo de 1974 en la Ciudad de México, es considera una las principales figuras dentro del movimiento de Morena.

nació el 29 de mayo de 1974 en la Ciudad de México, es considera una las principales figuras dentro del movimiento de Morena. Posee estudios como licenciada en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Destacó su participación en el Consejo General de Huelga (CGH) en 1999.

Cargos Públicos que ha desempeñado

Secretaria de Bienestar (2022-2026)

Responsable de la entrega masiva de programas sociales federales bajo los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Subsecretaria de Bienestar (2018-2022)

Se encargó de la implementación inicial de las pensiones para adultos mayores.

Diputada Federal (2015-2018)

Integrante de la LXIII Legislatura.

Directora General de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el entonces Distrito Federal (2006-2012) y diputada local.

Además de Montiel en la presidencia, se formaliza la llegada de Citlalli Hernández como secretaria de elecciones y la renovación de la Secretaría de Finanzas, anteriormente ocupada por Iván Herrera Zazueta.

Cabe destacar que la nueva dirigencia de Morena con Ariadna Montiel estará en funciones hasta el 1 de octubre de 2027.

Retos que enfrenta Ariadna Montiel hacia 2027

Ariadna Montiel obtiene el cargo de dirigente nacional de Morena con diferentes retos como el objetivo de consolidar la estructura del partido para las elecciones intermedias, donde se disputarán:

Gubernaturas

Morena experimentará la renovación de 15 a 17 gubernaturas

Control del Congreso

Buscará mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para asegurar la continuidad del proyecto de nación.

Unidad al interior de Morena

Impedir el desgaste en estructuras locales y fortalecer la coalición con el PT y el Partido Verde, quienes han manifestado intenciones de competir en solitario en algunas regiones.

Reforzar presencia a nivel territorial

Ariadna Montiel busca utilizar su experiencia en el padrón de beneficiarios sociales para reorganizar los comités de defensa de la transformación en todo el país.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

