Hospitalizan a Rudy Giuliani, Exalcalde de Nueva York, En Estado Crítico

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y se encuentra en estado crítico pero estable, de acuerdo con información difundida este domingo por su portavoz, Ted Goodman.

En un breve comunicado, Goodman señaló que el exfuncionario permanece bajo atención médica, aunque no se detallaron las causas de su hospitalización. “El alcalde Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado, en estado crítico pero estable”, indicó el portavoz.

El mensaje también destacó la fortaleza del exalcalde frente a situaciones adversas. “Es un luchador que ha afrontado cada reto de su vida con una fortaleza inquebrantable, y sigue luchando con la misma fuerza en este preciso instante”, agregó. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse en oración por su recuperación.

¿Cuál es su trayectoria?

Giuliani es una figura ampliamente conocida en la política estadounidense, especialmente por su gestión como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. Durante su administración, impulsó políticas enfocadas en seguridad pública que marcaron su perfil político a nivel nacional.

Posteriormente, ganó notoriedad internacional por su liderazgo durante los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo que consolidó su imagen como una figura clave en momentos de crisis. Tras dejar la alcaldía, continuó su carrera en el ámbito público y privado, además de participar en procesos políticos a nivel nacional.

En años recientes, Giuliani también se desempeñó como abogado personal del expresidente Donald Trump, lo que lo mantuvo en el centro del debate político en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que derivaron en su hospitalización. Su equipo cercano indicó que se espera mayor información en las próximas horas conforme evolucione su condición médica.

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