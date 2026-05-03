Avión Choca Contra Camión de Panadería en la Autopista de Nueva Jersey, EUA

Avión Impacta a Camión de Panadería en la Autopista de Nueva Jersey, EUA
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El vehículo de panadería se dirigía hacia Newark, Nueva Jersey, transportando productos de Schmidt Bakery cuando ocurrió el incidente cerca de una rampa de salida
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El conductor de un camión de pan volvió a nacer luego que una aeronave chocó contra su vehículo que viajaba en dirección norte por la Autopista de Nueva Jersey, Estados Unidos, este domingo 3 de mayo de 2026 alrededor de las 13:50 horas, según funcionarios.
- El transporte de carga se dirigía hacia Newark, Nueva Jersey, transportando productos de Schmidt Bakery cuando ocurrió el incidente cerca de una rampa de salida.
¿Cuál es el estado de salud del conductor del camión impactado por el avión?
Según los primeros informes, la rueda de la aeronave golpeó la ventana del conductor, cuando se preparaba para aterrizar en Newark en el momento del percance.
El conductor del camión sufrió heridas menores y fue llevado a un hospital para recibir tratamiento.
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Con información de N+
HVI