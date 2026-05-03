Asalto con Disparos en Local en Plaza Patio Valle de Chalco Desata Pánico Entre Clientes

La noche de este domingo 3 de mayo de 2026 se registró un asalto en una tienda departamental ubicada dentro de la plaza comercial Patio Valle de Chalco, en el Estado de México, lo que generó momentos de pánico entre clientes y trabajadores.

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el lugar, un grupo de delincuentes irrumpió en el establecimiento y realizó detonaciones de arma de fuego con el objetivo de amedrentar a los presentes y facilitar el robo. Los disparos provocaron una inmediata reacción de quienes estaban en la plaza, quienes corrieron para resguardarse en locales cercanos.

Entre los establecimientos donde clientes y empleados buscaron refugio se encuentran Walmart y Cinépolis, donde permanecieron por varios minutos mientras se controlaba la situación. Familias completas, incluidos menores de edad, se refugiaron ante el temor de que la violencia escalara dentro del centro comercial.

Según los primeros reportes, el uso de armas de fuego habría tenido como principal propósito sembrar el terror y permitir la huida de los asaltantes, quienes lograron escapar del lugar tras cometer el atraco. Hasta el momento no se ha precisado el monto de lo robado ni el número exacto de responsables.

Tras lo ocurrido, se desplegó una fuerte movilización de elementos de seguridad en la zona, particularmente sobre la Avenida Cuauhtémoc, donde se localiza el complejo comercial. Autoridades municipales y estatales mantienen un operativo para recabar información y dar con los presuntos responsables.

Historias recomendadas: