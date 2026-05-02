Vinculan a Proceso a Pedro Jared por Tentativa de Feminicidio Contra su Pareja en Ecatepec

Un hombre identificado como Pedro Jared “N” fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, tras ser acusado de atacar con un objeto punzocortante a su pareja sentimental, una joven de 21 años identificada como Wendy, en el municipio de Ecatepec.

Los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2026 en un domicilio de la colonia La Guadalupana, donde ambos se encontraban. De acuerdo con las indagatorias, el imputado, también enfermero, habría agredido a la víctima cuando ella intentaba salir del lugar, causándole diversas lesiones antes de huir.

Durante el ataque, el hombre también habría lanzado amenazas contra la joven y otras personas que arribaron al sitio. Debido a la gravedad de las heridas, Wendy fue trasladada a un hospital cercano, donde perdió el conocimiento mientras recibía atención médica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación que permitió identificar al presunto agresor y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Como parte de las diligencias, se estableció que tras la agresión el hombre permaneció varios días en un centro psiquiátrico en la Ciudad de México. Posteriormente, se trasladó a Atlacomulco, donde se ocultó en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia San José el Tunal.

Elementos ministeriales implementaron un operativo en ese sitio, donde lograron su detención. Posteriormente fue trasladado a Ecatepec con apoyo de fuerzas federales y puesto a disposición de la autoridad judicial en el penal de Chiconautla.

Un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva justificada y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado deberá ser considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria.

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