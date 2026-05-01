Caballos, Tigres y 10 Vehículos: Esto le Aseguraron a Mujer en Otumba, Edomex; ¿De Quién Se Trata?

En un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se logró el desmantelamiento de un sitio con animales exóticos y vehículos de lujo en el Estado de México.

Las acciones concluyeron con la detención de una mujer y el aseguramiento de un importante arsenal y fauna protegida.

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El operativo en la colonia Las Américas

La intervención tuvo lugar en un domicilio ubicado en la colonia Las Américas, en el municipio de Otumba. Personal de la Región Naval Central, junto con la Unidad Nacional de Operaciones y la Policía Federal Ministerial, brindaron seguridad perimetral para que la FGR ejecutara una orden de cateo en el inmueble.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para mantener el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región centro del país.

De tigres de Bengala a caballos de carreras

Durante la inspección, las autoridades localizaron una cantidad considerable de bienes y especies cuya posesión legal está bajo investigación. El inventario de lo asegurado incluye:

Animales exóticos: 12 caballos de carreras, tres tigres (uno de bengala y dos blancos), tres venados, un mono araña, un zorro, diversos loros verdes, cuatro pavos reales y dos gallos kikiriki.

Vehículos: 10 automóviles y cinco motocicletas de alto cilindraje.

Armamento: Dos cargadores de arma y municiones a granel.

¿Quién es la persona detenida?

En el lugar se logró la detención de una mujer, cuya identidad no fue revelada por las autoridades en cumplimiento de los protocolos legales. Tras ser informada de sus derechos, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes junto con todos los indicios hallados en la propiedad.

La Fiscalía General de la República será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de la implicada y el origen tanto de los vehículos como de la fauna exótica.

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