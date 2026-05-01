Fuerte Lluvia Hoy 1 de Mayo 2026: ¿Dónde Reportan Afectaciones por Tormentas y Granizo en CDMX?

Las lluvias sorprendieron este 1 de mayo de 2026 a los capitalinos, luego de una tarde donde prevalecieron las altas temperaturas. Esta noche, las fuertes precipitaciones acompañadas con granizo, provocan diversas afectaciones; estos son los detalles.

De acuerdo con las autoridades, las lluvias se presentan en diversos puntos de la CDMX, no obstante, se presentan con fuerza en demarcaciones como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco y Xochimilco. En tanto se registra actividad eléctrica en: Se observa actividad eléctrica en: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

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Alerta Amarilla por caída de granizo

La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil activó Alerta Amarilla por la caída de granizo hoy en:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Activan marcha lenta en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que por la lluvia en diferentes puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en casi todas las Líneas:

"3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro".

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