Fuerte Lluvia Hoy 1 de Mayo 2026: ¿Dónde Reportan Afectaciones por Tormentas y Granizo en CDMX?
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Las lluvias de este 1 de mayo de 2026, hay provocado diversas afectaciones en alcaldías de la Ciudad de México; reportan caída de granizo
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Las lluvias sorprendieron este 1 de mayo de 2026 a los capitalinos, luego de una tarde donde prevalecieron las altas temperaturas. Esta noche, las fuertes precipitaciones acompañadas con granizo, provocan diversas afectaciones; estos son los detalles.
De acuerdo con las autoridades, las lluvias se presentan en diversos puntos de la CDMX, no obstante, se presentan con fuerza en demarcaciones como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco y Xochimilco. En tanto se registra actividad eléctrica en: Se observa actividad eléctrica en: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
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Alerta Amarilla por caída de granizo
La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil activó Alerta Amarilla por la caída de granizo hoy en:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
Activan marcha lenta en el Metro
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que por la lluvia en diferentes puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en casi todas las Líneas:
"3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro".
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