Frente Frío 48 Ingresa México en Médio de Onda de Calor; Así Estará el Clima el Fin de Semana

El escenario meteorológico en México presenta un contraste extremo para este fin de semana. Mientras una segunda onda de calor mantiene temperaturas sofocantes en gran parte del territorio, el ingreso del frente frío No. 48 por el noroeste y norte del país generará un cambio en las condiciones de viento y probabilidad de lluvias.

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Sábado 2 de mayo: Calor extremo y vientos fuertes

La jornada del sábado estará marcada por la persistencia de la onda de calor, con temperaturas que superarán los 45 °C en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, el frente frío No. 48 se desplazará sobre el noroeste de México, interactuando con una vaguada polar. Esto provocará:

Vientos intensos: Rachas de 80 a 100 km/h con tolvaneras en Chihuahua.

Descenso de temperatura: Refrescamiento del clima en Baja California y Sonora.

Lluvias: Intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora.

Domingo 3 de mayo: El frente frío avanza

Para el domingo, el sistema frontal No. 48 se extenderá sobre el norte del país. Su interacción con una línea seca y la corriente en chorro subtropical generará condiciones de inestabilidad:

Tormentas y granizo: Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Riesgo de torbellinos: Existe probabilidad de formación de torbellinos o tornados en las zonas norte de los estados mencionados.

Vientos en el Altiplano: Rachas de 60 a 80 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Continuidad de la onda de calor

A pesar del ingreso del frente frío, la segunda onda de calor no cederá en el resto de la República. Se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso, con el siguiente pronóstico de temperaturas máximas:

Superiores a 45 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 40 a 45 °C: Morelos, Puebla (norte y suroeste), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Quintana Roo.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

Recomendaciones

Las autoridades exhortan a la población en el norte del país a extremar precauciones ante los vientos fuertes y la posible formación de torbellinos.

En el resto del país, se recomienda mantener la hidratación y evitar la exposición prolongada al sol debido a las temperaturas extremas derivadas de la onda de calor.

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