Reportan Incendio Hoy Cerca del Metro Nopalera en Tláhuac; Enorme Nube de Humo se Ve en la Zona

Se reporta un fuerte incendio en Tláhuac, cerca de Metro Nopalera, en la Ciudad de México, de forma extraoficial el siniestro sería en una fábrica de textiles, todo ocurre la tarde de este viernes 1 de mayo de 2026. Los equipos de emergencia atienden el siniestro.

Los usuarios en redes sociales han compartido imágenes del incendio en la calle Amado Nervo, en la Nopalera.

De acuerdo con los vecinos las llamas serían intensas debido a la enorme nube de humo cerca de Manuel M. Flores, en la avenida Tláhuac.

Usuarios del Metro observan enorme nube de humo de incendio

Incendio se ve desde Metro Nopalera en la CDMX. Foto: Facebook Angel Monk Dragon

Los usuarios del Metro de la CDMX captaron la enorme nube de humo de un incendio desde la estación Nopalera.

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Con información de N+

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