Muere Adolescente en Incendio en Ciudad Juárez; Quedó Atrapada Entre las Llamas

Una adolescente perdió la vida la madrugada de este viernes 1 de mayo, tras quedar atrapada en un incendio registrado en una vivienda de la colonia Luis Echeverría, en Ciudad Juárez.

El siniestro ocurrió en el domicilio marcado con el número 5520 de la calle Juan Balderas, casi en el cruce con Isla Carolinas, hasta donde arribaron inicialmente agentes preventivos, quienes solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos ante la magnitud del fuego.

Te podría interesar: Camión de Transporte de Personal Choca Contra Casa y Deja Mujer Lesionada en Cd. Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector lograron sacar del inmueble a la menor identificada con la iniciales K. M. H., de 14 años de edad, mientras las llamas consumían la vivienda.

Adolescente no logró sobrevivir; madre fue hospitalizada

A la llegada de los cuerpos de emergencia, paramédicos brindaron los primeros auxilios a la adolescente; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

En el mismo hecho, la madre de la menor también resultó afectada y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se mantiene bajo reserva.

Falla Mecánica Provoca Incendio de Vehículo en la Avenida Tecnológico de Cd. Juárez

Autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio, mientras que el área fue resguardada para las diligencias pertinentes.

Historias recomendadas: