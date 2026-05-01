Aseguran Armas Largas y Camioneta con Placas Sobrepuestas en Villa López, Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguraron armamento, cartuchos y equipo táctico al interior de un vehículo con placas sobrepuestas en el municipio de Villa López, Chihuahua.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron la tarde del pasado 30 de abril, cuando agentes adscritos a la Subsecretaría de Despliegue Policial realizaban recorridos preventivos en la zona.

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Durante el operativo, los policías estatales localizaron una camioneta pickup modelo 2019, de color blanco, en aparente estado de abandono, lo que derivó en una intervención de rutina para verificar su estatus.

Localizan armas, cargadores y equipo táctico

Al consultar las placas en la base de datos de la plataforma Centinela, los agentes detectaron que estas eran sobrepuestas, por lo que procedieron a una inspección más detallada de la unidad.

En el interior del vehículo fueron localizadas dos armas largas, 10 cargadores y 184 cartuchos útiles de distintos calibres, así como dos chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas.

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Tras el hallazgo, tanto la camioneta como el armamento y el equipo táctico fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

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