Muere Pareja Menonita Tras Choque con Tractocamión en Cuauhtémoc, Chihuahua

Un fuerte accidente vehicular registrado en el corredor comercial de Cuauhtémoc dejó como saldo una pareja sin vida, luego de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por un tractocamión.

De acuerdo con el reporte oficial del Mando Único, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 13+100 de la carretera que conduce a Rubio, donde una camioneta que circulaba de sur a norte intentó dar vuelta sin la debida precaución.

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En ese momento, un tractocamión que transitaba por la misma vía, y que además remolcaba una caja, impactó la unidad del lado del conductor, provocando severos daños.

Víctimas murieron tras ser trasladadas a hospital

Tras el accidente, los tripulantes de la camioneta fueron auxiliados y trasladados a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, ambos perdieron la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Bernardo R. F., de 72 años, y Ana W.W., de 71 años, integrantes de la comunidad menonita en la región.

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Por su parte, el conductor del tractocamión fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Zona Occidente, instancia que se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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