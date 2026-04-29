Asesinan a Chofer de Transporte de Personal en Chihuahua; Atacante Subió al Camión y Disparó

Un chofer de transporte de personal de una empresa maquiladora fue asesinado a balazos la noche de este martes en calles de la ciudad de Chihuahua, en un ataque directo perpetrado al interior de la unidad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Parque Peñalba y Paseos del Pastizal, en el fraccionamiento Jardines de Oriente, al oriente de la capital del estado, donde se encontraba el camión realizando una parada para el descenso de trabajadores.

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De acuerdo con los primeros reportes, fueron los propios pasajeros quienes alertaron a los números de emergencia, luego de que un hombre vestido de negro abordara la unidad y se dirigiera directamente hacia el conductor.

Atacante disparó frente a pasajeros y logró huir

Testigos señalaron que el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el chofer, para posteriormente descender del camión y huir del lugar sin ser detenido.

La víctima fue identificada como Jesús Gerardo J.M., quien presentó heridas principalmente en la cabeza y falleció de manera inmediata en el sitio, según confirmaron elementos de URGE que acudieron para brindar atención médica.

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Elementos de distintas corporaciones de seguridad se movilizaron en la zona para resguardar la escena, mientras que personal correspondiente inició con las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con el responsable.

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