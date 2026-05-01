Camión de Transporte de Personal Choca Contra Casa y Deja Mujer Lesionada en Cd. Juárez

Un conductor de transporte de personal protagonizó un aparatoso accidente la noche del jueves 30 de abril en Ciudad Juárez, luego de impactar contra una camioneta, una vivienda y el portón de un taller mecánico, dejando como saldo a una mujer lesionada.

Los hechos se registraron en la colonia Independencia II, en el cruce de las calles Profesora Matilde Romero y Arturo Gámiz, donde, de acuerdo con las primeras versiones, el camión circulaba con tres hombres a bordo, quienes presuntamente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

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Al llegar al cruce, el conductor perdió el control de la unidad y chocó contra una camioneta gris que se encontraba estacionada, para posteriormente proyectarse contra una vivienda y el acceso de un taller mecánico.

Intento de maniobra provocó caída de árbol y lesionó a mujer

Tras el impacto, una mujer salió de su domicilio para revisar los daños; sin embargo, el conductor intentó dar marcha atrás, lo que ocasionó que un árbol se derribara y terminara golpeando a la afectada en la cabeza.

Vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911 y evitaron que los responsables huyeran del lugar. Debido a las condiciones en que quedó la unidad, los tripulantes tuvieron que salir por la puerta de emergencia.

Paramédicos de URGE acudieron para brindar atención prehospitalaria a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tráiler Queda Atorado Bajo Puente de la Avenida Pacheco e Industrias en Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención del conductor en el sitio. En un inicio se manejó la versión de que el camión había sido robado, sin embargo, esta fue descartada.

Posteriormente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial se hicieron cargo del peritaje correspondiente y determinaron mantener detenido al conductor hasta que responda por los daños ocasionados.

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