Julio Berdegué Deja la Secretaría de Agricultura, Agradece a Sheinbaum; Llega Columba López
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Esta tarde, el secretario de Agricultura informó en sus redes sociales que agradeció a la Presidenta el honor de haber servido a México
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Esta tarde, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó en sus redes sociales que deja la secretaría de Agricultura, y agradeció a la Presidenta el honor de haber servido a México. Y señaló que platicó con Columba López, quien llega en su lugar, y le expresó sus felicitaciones.
"Querida Presidenta: Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales".
En tanto, indicó que felicitó a su compañera Columba López por su nombramiento como secretaria de Agricultura.
"Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo".
Al respecto, el Gobierno de México informó que Julio Berdegué continuará apoyando al Gobierno con asesorías y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas.
"Desde esta posición, trabajará, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC"
¿Quién es Columba Jazmín López Gutiérrez, la nueva secretaria de Agricultura?
- Es Ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
- Agroecóloga con más de 30 años de experiencia
- Maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
- Desde marzo de 2025 se ha desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.
- Anteriormente, se desempeñó en SADER como coordinadora general de Bienestar en el Campo en 2025.
- En 2024, fue coordinadora general de Operación Territorial.
- De 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.
"Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana".
¿Quién es Julio Berdegué?
- Estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad de Arizona.
- Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen.
- Fue Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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