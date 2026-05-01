Inicio Nacional Julio Berdegué Deja la Secretaría de Agricultura, Agradece a Sheinbaum; Llega Columba López

Julio Berdegué Deja la Secretaría de Agricultura, Agradece a Sheinbaum; Llega Columba López

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Esta tarde, el secretario de Agricultura informó en sus redes sociales que agradeció a la Presidenta el honor de haber servido a México

Julio Berdegué Deja la Secretaría de Agricultura, Agradece a Sheinbaum; Llega Columba López

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Esta tarde, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó en sus redes sociales que deja la secretaría de Agricultura, y agradeció a la Presidenta el honor de haber servido a México. Y señaló que platicó con Columba López, quien llega en su lugar, y le expresó sus felicitaciones.

"Querida Presidenta: Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales".

En tanto, indicó que felicitó a su compañera Columba López por su nombramiento como secretaria de Agricultura.

 "Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo".

Al respecto, el Gobierno de México informó que Julio Berdegué continuará apoyando al Gobierno con asesorías y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas.

"Desde esta posición, trabajará, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC"

¿Quién es Columba Jazmín López Gutiérrez, la nueva secretaria de Agricultura?

  • Es Ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
  • Agroecóloga con más de 30 años de experiencia
  • Maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
  • Desde marzo de 2025 se ha desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.
  • Anteriormente, se desempeñó en SADER como coordinadora general de Bienestar en el Campo en 2025.
  • En 2024, fue coordinadora general de Operación Territorial.
  • De 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.

"Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana".

Columba López, nueva secretaria de Agricultura. Foto: @columbalopezg

¿Quién es Julio Berdegué?

  • Estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad de Arizona.
  • Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen.
  • Fue Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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