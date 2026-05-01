Julio Berdegué Deja la Secretaría de Agricultura, Agradece a Sheinbaum; Llega Columba López

Esta tarde, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó en sus redes sociales que deja la secretaría de Agricultura, y agradeció a la Presidenta el honor de haber servido a México. Y señaló que platicó con Columba López, quien llega en su lugar, y le expresó sus felicitaciones.

"Querida Presidenta: Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales".

En tanto, indicó que felicitó a su compañera Columba López por su nombramiento como secretaria de Agricultura.

"Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo".

Al respecto, el Gobierno de México informó que Julio Berdegué continuará apoyando al Gobierno con asesorías y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas.

"Desde esta posición, trabajará, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC"

¿Quién es Columba Jazmín López Gutiérrez, la nueva secretaria de Agricultura?

Es Ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

Agroecóloga con más de 30 años de experiencia

Maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Desde marzo de 2025 se ha desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

Anteriormente, se desempeñó en SADER como coordinadora general de Bienestar en el Campo en 2025.

En 2024, fue coordinadora general de Operación Territorial.

De 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.

"Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana".

Columba López, nueva secretaria de Agricultura. Foto: @columbalopezg

¿Quién es Julio Berdegué?

Estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad de Arizona.

Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen.

Fue Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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