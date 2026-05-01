Tribunal Restringe Acceso Aborto en Todo EUA al Bloquear Acceso a Mifepristona

Un tribunal federal de apelaciones restringió el acceso a uno de los métodos de aborto más comunes en Estados Unidos al bloquear el envío por correo de recetas de mifepristona.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente de forma presencial en las clínicas.

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“Cada aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos y socava su política de que 'todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y, por lo tanto, es una persona jurídica'”, afirma el fallo.

Los jueces siempre han respetado las decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre la seguridad y la regulación adecuada de los medicamentos.

Los funcionarios de la FDA, bajo la presidencia de Donald Trump, han declarado repetidamente que la agencia está llevando a cabo una nueva revisión de la seguridad de la mifepristona, siguiendo las instrucciones del presidente.

En su fallo, los jueces señalaron que la FDA "no podía precisar cuándo podría concluir dicha revisión y admitió que aún estaba recopilando datos".

En una presentación judicial, el fiscal general de Luisiana y una mujer que afirma haber sido coaccionada para tomar píldoras abortivas solicitaron que se reviertan las normas de la FDA a la época en que las píldoras solo podían recetarse y dispensarse en persona.

El mes pasado, un juez federal con sede en Luisiana dictaminó que esas concesiones socavaban la prohibición del aborto en el estado, pero no llegó a derogar las regulaciones de inmediato.

Desde el fallo de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade y permitió la aplicación de las prohibiciones del aborto, las recetas por correo se han convertido en una forma importante de proporcionar abortos, incluso en los estados donde existen prohibiciones.

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