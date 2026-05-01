Sheinbaum Dará Audiencia a Maestros de Chiapas: ¿Qué día los Recibirá en Palacio Nacional?

La presidenta Claudia Sheinbaum citó a integrantes de la Sección 7 de la CNTE en Palacio Nacional para el próximo lunes 11 de mayo, a las 4 de la tarde, luego de que maestros bloquearan la salida del aeropuerto de Palenque, Chiapas, donde la mandataria realizaba una gira de trabajo.

El diálogo se dio al micrófono, de frente a los docentes. La convocatoria aplica únicamente para la Sección 7, correspondiente a Chiapas.

¿Qué le exige la Sección 7 al gobierno federal?

Los representantes sindicales entregaron a Sheinbaum dos documentos: uno sobre una mesa nacional y otro sobre una mesa tripartita con la agenda pendiente para Chiapas.

Su petición central es que esa mesa tripartita se instale de inmediato para resolver acuerdos que, dijeron, están firmados pero no aterrizan en la práctica. Los maestros piden sentarse con:

El secretario de Educación, Mario Delgado

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez

La presidenta de la República

¿Por qué el conflicto llegó hasta el aeropuerto?

Los representantes magisteriales expusieron ante Sheinbaum que, pese a reuniones previas con el secretario Mario Delgado, el gobernador de Chiapas y distintos funcionarios, el tema central —la bilateralidad— no se ha resuelto.

También señalaron que el proceso de consulta con las bases del magisterio no ha comenzado.

¿Qué se decide el 11 de mayo en Palacio Nacional?

La presidenta propuso la fecha en el momento y confirmó: "Once de mayo, si les parece, a las cuatro de la tarde. Allá en la ciudad, en el palacio; sección 7, cuatro de la tarde, está bien."

Los maestros aceptaron y confirmaron: 11 de mayo, 4 de la tarde, Palacio Nacional. Al cierre del intercambio corearon: "¡Los derechos se defienden! ¡Gobierne quien gobierne!"

Lo que está sobre la mesa para esa reunión:

Instalación de la mesa tripartita

Puntos del pliego petitorio aún pendientes

Inicio del proceso de consulta a las bases

La reunión del 11 de mayo en Palacio Nacional será la primera instancia de negociación directa entre Sheinbaum y la Sección 7 en este episodio de tensión. De su resultado dependerá si el conflicto magisterial escala o se encauza institucionalmente.

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CT