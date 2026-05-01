¿Quiénes Son los Heridos en Accidente de Autobús de Pasajeros que Iba al Balneario El Manto en Nayarit?

Este 1 de mayo 2026, día festivo en el país, se registró un de un camión turístico, provocando la muerte de 11 personas. El accidente se registró en la carretera ramal libre Amatlán de Cañas, Nayarit–San Marcos, Jalisco, a la altura del kilómetro 7+500, cerca de la localidad de Pie de la Cuesta.

El autobús de turismo de la línea “Transportation” volcó fuera de la cinta asfáltica, luego de que según los primeros reportes, perdió el control de la unidad.

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Autoridades de Jalisco, Bomberos de Nayarit, así como agentes estatales, la Unidad de Drones (Cóndor), la Fiscalía del estado y Protección Civil municipal realizan trabajos en la zona. La Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, realizan diligencias.

Según información preliminar, la unidad transportaba pasajeros procedentes de Jalisco, quienes se dirigían al balneario El Manto en Nayarit.

Hasta el momento, se reporta el fallecimiento de 11 personas y 31 personas lesionadas.

¿Quiénes son los heridos por el accidente?

La fiscalía de Nayarit publicó una lista con los nombres de los heridos, entre ellos, 4 menores de edad. En tanto, confirmó que de manera preliminar, se tiene registro de 11 personas fallecidas: 6 en el lugar de los hechos y 5 en hospitales.

Dereck Uriel Hernández Núñez, 2 años

Valeria Núñez Flores, 22 años

Jonathan Uriel Hernández Corona, 28 años

Saúl Ríos Estrada, 23 años

Diego Armando Gallegos, 23 años

María de Jesús Navarro Herrera, 42 años

Andrés Rodríguez Gutiérrez, 39 años

Jairo Jesús Rodríguez Navarro, 8 años

Luz Elena Mendoza, 25 años

Paola Núñez Flores

Juan Milán García

María Guadalupe Reyes Gutiérrez, 35 años

Camila Jisel Alcalá Reyes, 13 años

Alejandro Ibisai Cuevas Osegueda, 12 años

Ruth Selene Osegueda Mejía, 45 años

Rodrigo Rodríguez Gutiérrez, 38 años

Las víctimas son originarias de Jalisco. Las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para recabar información precisa y garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones.

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