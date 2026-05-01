Autobús con 42 Pasajeros que Iba a Balneario Volcó sobre Carretera: Hay Muertos y Heridos

Este viernes, 1 de mayo de 2026, un autobús de pasajeros que se dirigía al balneario El Manto, volcó sobre la carretera hacia Amatlán de Cañas, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta, en Ixtlán del Río, Nayarit.

Personal de Protección Civil de Amatlán de Cañas, de Cruz Roja Ixtlán del Río, Policía Municipal y Estatal, así como elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) llegaron hasta el lugar del accidente para ayudar a los lesionados.

Cabe destacar que todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades, sobre todo hoy que es un día festivo y que muchas personas salen a disfrutar de su puente. En N+ puedes consultar el reporte de las principales autopistas del país.

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Confirman 7 muertos por volcadura en Nayarit

El Gobierno de del estado de Nayarit informó a través de sus redes sociales que 25 personas resultaron lesionadas, dos de gravedad, entre los heridos hay menores de edad, quienes fueron trasladados hospitales de Ixtlán del Río y Amatlán de Cañas.

Autoridades reportaron siete muertos, seis en el lugar del accidente y uno más que falleció en el hospital. Hasta el momento continúan las labores de atención médica y búsqueda de un pasajero no localizado.

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Con información de N+

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