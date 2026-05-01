¿Hay Bloqueos de Carreteras Hoy? Autopistas con Afectación este Viernes 1 de Mayo de 2026
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Así la afectación en autopistas del país hoy, 1 de mayo de 2026, para que tomes precauciones
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Si hoy, 1 de mayo de 2026, Día del Trabajo, utilizas carretera para llegar a tu destino, debes saber cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloqueos o cierres a la circulación, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.
Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.
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Afectaciones en carreteras hoy
Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:
- A las 6:18 horas, se reportó carga vehicular en la Autopista México-Cuernavaca, en la plaza de cobro de Tlalpan, dirección Cuernavaca, por salida de vacacionistas.
- A las 6:16 horas, se reportó carga vehicular en la Autopista México-Puebla, en la plaza de cobro San Marcos, dirección Puebla, por salida de vacacionistas.
- A las 6:07 horas, se reporta cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, km 40, dirección CDMX, por atención de un choque.
- A las 3:37 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista Champotón-Campeche, km 168, dirección Champotón, por atención de un accidente.
- A la 1:33 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista Agua Dulce-Cárdenas, km 67, dirección Cárdenas, por atención de un accidente.
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Con información de N+
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