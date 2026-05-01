¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 1 de Mayo de 2026?
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Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
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¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 1 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.
Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.
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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro?
En las primeras horas de este viernes 1 de mayo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vialidad.
Mientras que el jueves 30 de abril, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:
- A las 21:16 horas, en el km 173, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles a causa de un vehículo varado por falla mecánica.
- A las 19:34 horas, en el km 158, dirección a la CDMX, se reportó carga vehicular sin reporte de algún incidente que la ocasionara.
- A las 14:47 horas, en el km 46, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención a un choque de camiones por alcance.
- A las 14:11 horas, en el km 148, dirección a la CDMX, hubo cierre a la circulación por el incendio de un tractocamión.
- A las 2:48 horas: Se reportó reducción de carriles por accidente vial por alcance de tractocamiones, en el km 191, dirección a Querétaro.
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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
ICM