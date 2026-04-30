Video: Camión se Queda sin Frenos y "Aplasta" Casa en Ecatepec, Edomex; Así Quedó

Un camión del Ayuntamiento de Ecatepec provocó un fuerte accidente en San Andrés la Cañada hoy 30 de abril de 2026, luego de que se quedó sin frenos y "aplastó" una casa en Edomex.

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Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la zona alta del municipio cuando la unidad llevaba a cabo labores de atención y cambio de luminarias. Sin embargo, cuando circulaba en la avenida de Las Cruces, perdió el control.

Luego del fuerte estruendo, los vecinos llamaron a los servicios de emergencias, debido a que la unidad cayó sobre una casa.

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¿Cómo ocurrió el accidente en San Andrés la Cañada en Ecatepec?

Los empleados del Ayuntamiento de Ecatepec, relataron que hacían en cambio de luminarias, sin embargo, cuando circulaban por la avenida que es una pendiente, perdieron el control y se quedaron sin frenos.

En el inmueble no se encontraban los habitantes, por lo que afortunadamente, no hay saldo fatal. No obstante, se informó que una persona resultó herida, pero sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Se espera la llegada de equipo especial para hacer el retiro del camión que provocó el accidente, pero debido a que en San Andrés la Cañada las calles son muy estrechas, se complica la entrada de la enorme grúa, por lo que se prevé que las labores en la zona se prolonguen durante la tarde-noche.

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EPP