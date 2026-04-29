De 31 Minutos a Ferias: ¿Dónde Habrá Actividades Gratis en CDMX y Edomex por Día del Niño 2026?

Este 30 de abril, Día del Niño 2026, las infancias tendrán muchas sorpresas para celebrar una de las fechas más esperadas del año. Por ello, te presentamos la lista con la ubicación y horarios donde habrá actividades gratis en CDMX y Edomex; estos son los detalles.

Desde 1924 este festejo es uno de los más importantes en México. Fue José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, cuando celebró por primera vez el Día del Niño, con la finalidad de promover el bienestar de sus derechos.

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Por está razón, en las escuelas, instituciones y los gobiernos, se unen para festejar a los pequeños, quienes esperan con ansias este día especial.

Peinados locos, comida rica, juguetes y mucha diversión, es lo que le espera a las infancias en distintos puntos de la CDMX y Edomex por el Día del Niño 2026. Aquí te presentamos la lista de actividades para que los acompañes en esta aventura.

¿Cuáles son las actividades gratis por Día del Niño 2026 en CDMX y Edomex?

Ten lista la ropa cómoda y bebidas para aguantar un día lleno de alegría y actividades que pondrán a prueba tu capacidad de asombro. Recuerda que estas actividades al ser gratuitas, tienen un aforo muy grande, por ello, considera llegar con anticipación.

Además, es importante que no pierdas de vista a los menores de edad y/o personas adultas mayores que te acompañen a celebrar el 30 de abril. En caso de algún incidente, no dudes en contactar a las autoridades cercanas.

Día del Niño en CDMX

Cuauhtémoc

- Zócalo de CDMX : ♪ Mi muñeca me habló ♫ 31 Minutos realizará un concierto en la Plaza de la Constitución. Tulio Triviño, Patana, Juan Carlos Bodoque y Juanín, son algunos de los personajes que te harán cantar los mejores éxitos de la popular serie infantil este jueves 30 de abril a las 19:00 horas.



Además, en el Zócalo habrá pista de patinaje, tirolesa, talleres para fabricar títeres y un festival de globos gigantes.



- Monumento a la Revolución Este 1 de mayo se llevará a cabo una rodada nocturna temática de "Cri Cri" a las 20:30 horas. Mientras que el 2 de mayo habrá una rodada infantil en un circuito de 2.8 km a partir de las 08:00 horas.



- En el Deportivo Cuauhtémoc habrá función gratuita de lucha libre el 30 de abril, además de juegos de feria e inflables (se requiere solicitar boletos en la alcaldía).

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- : ♪ Mi muñeca me habló ♫ 31 Minutos realizará un concierto en la Plaza de la Constitución. Tulio Triviño, Patana, Juan Carlos Bodoque y Juanín, son algunos de los personajes que te harán cantar los mejores éxitos de la popular serie infantil este jueves 30 de abril a las 19:00 horas. Además, en el Zócalo habrá - Monumento a la Revolución Este 1 de mayo se llevará a cabo una rodada nocturna temática de a las 20:30 horas. Mientras que el 2 de mayo habrá una en un circuito de 2.8 km a partir de las 08:00 horas. - En el Deportivo Cuauhtémoc habrá el 30 de abril, además de juegos de feria e inflables (se requiere solicitar boletos en la alcaldía). Azcapotzalco

- En esta demarcación en el Museo Tezozómoc habrá una "Experiencia Jurásica", un campamento paleontológico con actividades nocturnas.



- Mientras que en el FARO Azcapotzalco Xochicalli encontrarás talleres creativos y presentaciones artísticas enfocadas en derechos de la infancia.



- Ojo, porque el 30 de abril se inaugura una nueva Utopía , la cual estará dedicada exclusivamente a las infancias.



- En esta demarcación en el habrá una "Experiencia Jurásica", un campamento paleontológico con actividades nocturnas. - Mientras que en el Xochicalli encontrarás talleres creativos y presentaciones artísticas enfocadas en derechos de la infancia. - Ojo, porque el 30 de abril se inaugura una , la cual estará dedicada exclusivamente a las infancias. Gustavo A. Madero



- En la explanada de la alcaldía habrá varios eventos para celebrar el Día del Niño 2026 gratis. Se prepara el concierto de “Picus” el 30 de abril a las 16:00 horas.



- Ahora bien, en el parque Edén Juventino Rosas el viernes 1 de mayo a las 16:00 horas se presentan los “Payacocos” , quienes tendrán muchos juegos y regalos para los asistentes.



- Si te queda más cerca el Deportivo M. Ponce, el sábado 2 de mayo a las 16:00 horas “Chilin y Pikin” , llevarán a cabo un show especial.



- En la explanada de la alcaldía habrá varios eventos para celebrar el Día del Niño 2026 gratis. Se prepara el el 30 de abril a las 16:00 horas. - Ahora bien, en el parque Edén Juventino Rosas el viernes 1 de mayo a las 16:00 horas se presentan los , quienes tendrán muchos juegos y regalos para los asistentes. - Si te queda más cerca el Deportivo M. Ponce, el sábado 2 de mayo a las 16:00 horas , llevarán a cabo un show especial. Miguel Hidalgo

- Si a los niños les encanta la naturaleza, toma en cuenta que el Festival de Flores y Jardines (FYJA) 2026 en Polanco estará disponible hasta el 3 de mayo, por lo que tiene instalaciones florales y recorridos pensados para toda las familias.



- En la Cineteca Nacional Chapultepec habrá ciclo de cine gratuito para niños y proyecciones de cortometrajes en lenguas originarias del 30 de abril al 3 de mayo.



- Si a los niños les encanta la naturaleza, toma en cuenta que el 2026 en Polanco estará disponible hasta el 3 de mayo, por lo que tiene instalaciones florales y recorridos pensados para toda las familias. - En la habrá ciclo de cine gratuito para niños y proyecciones de cortometrajes en lenguas originarias del 30 de abril al 3 de mayo. Xochimilco

- El Día del Niño también se celebra con comida deliciosa, por lo que en la Feria de la Barbacoa 2026, van a encontrar grandes ofertas de alimentos y áreas de juegos infantiles para celebrar la fecha.

Día del Niño en Edomex

Toluca

- Habrá una feria familiar en el Centro de Toluca con juegos mecánicos, funciones de lucha libre y espectáculos de payasos en la zona centro y delegaciones.



- Habrá una feria familiar en el Centro de Toluca con en la zona centro y delegaciones. Huixquilucan

- En la explanada municipal se instaló una feria con juegos mecánicos gratuitos y un show temático de personajes animados. Además, se están realizando rifas de bicicletas y tabletas para los asistentes.



- En la explanada municipal se instaló una y un show temático de personajes animados. Además, se están realizando rifas de bicicletas y tabletas para los asistentes. Chimalhuacán

- Parque El Chimalhuache: Ofrece acceso gratuito a las áreas de juegos y una cartelera artística especial con grupos locales de danza y música para niños.



- Parque El Chimalhuache: Ofrece acceso gratuito a las especial con grupos locales de danza y música para niños. Nezahualcóyotl

- En Neza habrá feria de juegos mecánicos gratuitos en horario de 15:00 a 22:00 horas en dos puntos especiales. En la explanada del Palacio Municipal, del 30 de abril hasta el 3 de mayo, podrán acudir todos los menores. Mientras que la Unidad Administrativa (La Bola) el 30 de abril, 1 y 2 de mayo estarán disponibles los juegos mecánicos.



- Mientras que en Ciudad Jardín se alista un Festival del Día del Niño con entrega de dulces, piñatas y espectáculos de circo callejero.

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