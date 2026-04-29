Nuevo Multihomicidio Hoy Azcapotzalco: Matan a Tres Personas en Casa de Colonia Francisco Villa

Un nuevo multihomicidio en Azcapotzalco hoy 29 de abril de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencia en la CDMX, en la Unidad Habitacional Francisco Villa; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas por disparos de armas de fuego en las inmediaciones de las viviendas localizadas en la calle Andador Toma de Torreón, por ello se dirigieron a verificar la situación.

Al llegar, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hallaron a tres hombres con lesiones por impactos de bala, posteriormente, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

¿Qué se sabe del nuevo multihomicidio en Azcapotzalco?

Luego de confirmarse el triple homicidio en Azcapotzalco hoy, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones para esclarecer el caso.

"Se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes; en tanto, se llevan a cabo las primeras investigaciones para identificar cómo ocurrieron los hechos", aseguró la SSC

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