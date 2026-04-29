¿Quiénes Son los Detenidos por Asesinato de Familia en la Nueva Santa María, Azcapotzalco?

Tres hombres y una mujer, posiblemente relacionados con el asesinato de una familia en Azcapotzalco, fueron detenidos en el Estado de México (Edomex) luego de un seguimiento virtual y trabajos de investigación de las fuerzas de seguridad.

La mañana de hoy, 29 de abril de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer quiénes son los detenidos y cómo fue el operativo de aprehensión en territorio mexiquense.

En contexto

El 28 de abril de 2026, cuatro miembros de una familia fueron asesinados en Azcapotzalco, CDMX.

en Azcapotzalco, CDMX. El multihomicidio ocurrió en el número 146 de la calle Begonias, colonia Nueva Santa María.

En la casa, policías de la Ciudad de México localizaron sin vida a dos mujeres menores de edad y sus padres.

Las víctimas fueron encontradas con diversas heridas por arma punzocortante y presentaban huellas de violencia.

y presentaban huellas de violencia. Vecinos dijeron que durante la madrugada de ayer, alrededor de las 03:00 horas, escucharon ruidos extraños que provocaron que los perros no dejaran de ladrar.

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¿Quiénes son los cuatro detenidos?

Pablo Vázquez, titular de la SSC, dio a conocer este miércoles que luego de labores de investigación se logró la detención de cuatro presuntos implicados en el multihomicidio:

María de Jesús "N" José María "N" Francisco Javier "N" Emiliano "N"

Dichos sujetos —de 24, 21, 36 y 20 años de edad— fueron aprehendidos durante un operativo conjunto de las autoridades de CDMX, del Estado de México y del Gobierno federal.

En el despliegue de seguridad además se aseguraron dos armas de fuego, un silenciador, cartuchos útiles, dosis de aparente droga, así como dos camionetas propiedad de los fallecidos, en una de las cuales se hallaron bolsas con diferentes objetos de valor posiblemente robados del domicilio.

Video: Multihomicidio en Azcapotzalco: No Descartan Relación Sentimental entre Detenido y Una de las Víctimas

Así fue la detención en Edomex

De acuerdo con la SSC, al realizar la investigación y monitoreo luego del asesinato, personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente identificó una de las camionetas con placas de circulación del estado de Morelos posiblemente robada del predio, que se dirigió hacia el Estado de México.

En coordinación con el C5 del Edomex, se dio seguimiento al vehículo que circulaba sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlanepantla de Baz con dirección a Atizapán de Zaragoza.

Con esa información, agentes de la SSC y de Atizapán implementaron un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real, gracias a lo cual interceptaron la camioneta en Calzada De los Jinetes, esquina con la avenida Parque de los Pájaros.

En ese despliegue se logró la aprehensión de la mujer y dos hombres, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta abastecida con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Además, en la camioneta de alta gama fueron halladas varias bolsas de plástico y reciclables, en las que había diferentes objetos de valor posiblemente robados del domicilio en Azcapotzalco.

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Cuarto detenido disparó contra policías

La SSC agregó que al hacer el seguimiento del segundo vehículo robado, éste se localizó en el estacionamiento de un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, colonia Lomas del Valle Escondido, en la cabecera municipal Ciudad López Mateos, en Atizapán de Zaragoza.

La Policía implementó un operativo y el tripulante de la unidad, al notar la presencia den los uniformados, disparó en su contra.

Los agentes de CDMX y Atizapán repelieron la agresión, por lo cual el hombre de 20 años resultó lesionado. Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

En el sitio se aseguró un arma de fuego corta y la camioneta con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

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spb