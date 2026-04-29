Reportan Incendio por Corto Circuito en Hospital La Raza en CDMX

Los Bomberos de la CDMX atienden un reporte de incendio por un corto circuito en el hospital de La Raza del IMSS. Hasta el momento no se reportan desalojos ni lesionados.

El conato de incendio ocurrió en el techo del Hospital del área de urgencias del Hospital de la Raza. Sin embargo se observa humo de color gris y negro.

Con información de N+

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