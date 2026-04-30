¿Qué es la STASAC y Quién Era su Líder, Homar Salas Gastélum, Asesinado Hoy en Culiacán?

Homar Salas Gastélum, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), fue asesinado junto a su escolta en Sinaloa; estaba a unos días de asumir el cargo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado en las calles Oriente 12 y Oriente 10, cuando sujetos armados irrumpieron en el sitio y abrieron fuego en su contra y la de su acompañante.

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La ráfaga de disparos alertó a los vecinos de la zona, quienes llamaron de inmediato al 911 para atender la situación. Al lugar llegaron las autoridades y confirmaron que Homar Salas Gastélum, líder de la STASAC, y el otro hombre identificado como su escolta, ya no contaban con signos vitales.

Lo anterior, porque las víctimas fueron atacadas en diversas ocasiones con armas de alto poder. El sitio quedó acordonado para comenzar con las primeras investigaciones y dar con los presuntos responsables.

Video: Asesinan a Homar Salas, Líder Electo del STASAC, en Ataque Armado en Culiacán, Sinaloa

¿Qué es la STASAC y quién era Homar Salas Gastélum?

Una vez que se dio a conocer el asesinato de Homar Salas Gastélum y su escolta, en redes sociales se hicieron notar los mensajes de condolencias, pero también de exigencia para que el caso no quede impune.

Asimismo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, se pronunció por el doble homicidio de los trabajadores del ayuntamiento y lamentó los hechos.

“Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento”, aseguró.

La STASAC es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, una organización gremial encargada de representar y defender los derechos de los trabajadores del municipio de Culiacán, Sinaloa. Entre sus principales funciones se encuentran la negociación de contratos colectivos, la gestión de prestaciones y es el enlace entre los empleados y el gobierno municipal.

Homar Salas Gastélum era el secretario general electo de la STASAC. En febrero de este año ganó las elecciones, las cuales, según medios locales, estuvieron marcadas por amenazas, intimidaciones, renuncias de aspirantes y mensajes para inhibir la participación.

Después de haber ganado la elección, Salas Gastélum y su familia, fueron atacados a balazos cuando se encontraban en su hogar; no hubo lesionados.

La STASAC tenía planeado realizar un desfile por el Día del Trabajo este 1° de Mayo, incluso Homar Salas Gastélum, hizo la invitación en redes sociales para unirse al recorrido por calles principales de Culiacán; en los próximos días asumiría el cargo formalmente.

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