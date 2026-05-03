Vuelca Hoy Pipa de Gas LP en la Carretera Toluca–Atlacomulco

La tarde de hoy domingo 3 de mayo se registró la volcadura de una pipa que transportaba gas LP sobre la carretera Toluca–Atlacomulco, a la altura de Toluca, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni fuga del combustible.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga quedó recostado sobre su lado izquierdo, lo que provocó la obstrucción parcial de la vialidad en este tramo carretero. La unidad siniestrada generó afectaciones al tránsito vehicular, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos del Estado de México, así como efectivos de la policía estatal, quienes procedieron a acordonar el área para evitar riesgos a la población y facilitar las labores de atención del incidente.

Indagan las causas de la volcadura

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron la volcadura de la pipa. Sin embargo, se mantiene un operativo en el lugar para garantizar que no exista fuga de gas, situación que podría representar un riesgo mayor tanto para conductores como para habitantes cercanos.

Personal de emergencia también realiza maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación en la carretera Toluca–Atlacomulco, una de las vías de conexión importantes en la región.

Debido a la naturaleza del incidente, se mantiene vigilancia constante en la zona mientras concluyen los trabajos de aseguramiento del vehículo. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar acercarse al lugar y permitir el paso de los servicios de emergencia.

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