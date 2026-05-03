¿Mañana Habrá Doble No Circula 4 de Mayo por Contingencia? Confirman Restricción en CDMX-Edomex

El calor no cesa y eso no ayuda a que mejore la calidad del aire, por tal motivo acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana lunes 4 de mayo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Fue justo hace una semana cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) decidieron activar la fase 1 de contingencia en CDMX y en el Estado de México. Eso obligó a implementar el programa Doble No Circula en domingo. Ahora, una vez más la contaminación empieza a ir en aumenta.

Video: Descartan Amenaza de Bomba en Avión de Viva Aerobús en Aeropuerto de CDMX

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partícula PM2.5. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe mantenga las medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

Nota relacionada: Balacera en Baile Sonidero Deja Al Menos 11 Heridos en Alcaldía Venustiano Carranza

Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambiental no han decidido activar la Contingencia Ambiental hoy en el Valle de México, por eso te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 4 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 4 de mayo 2026.

Video: ¡Burritos A Toda Velocidad! Así se Vive la Carrera de Burros en Otumba, Edomex

Hoy No Circula 4 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula lunes 4 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Nota relacionada: Calendario Reemplacamiento Edomex 2026: Quiénes Hacen el Trámite en Mayo 2026 y Qué Costo Tiene

Ya que hasta el momento está suspendido el Doble Hoy No Circula 4 de mayo 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este viernes feriado.

Historias recomendadas: