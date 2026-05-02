Calendario Reemplacamiento Edomex 2026: Quiénes Hacen el Trámite en Mayo 2026 y Qué Costo Tiene

Si eres automovilista debes saber que entre abril y agosto de este año se realiza el proceso de renovación de matrículas, por lo que en N+ te aclaramos quiénes deben completar el proceso de Reemplacamiento Edomex en Mayo 2026, para que no te hagas acreedor a una multa.

El Gobierno del Estado de México recordó a los automovilistas que las placas tienen vigencia de 5 años a partir de su expedición, por lo que aquellas matrículas que se expidieron antes de 2021 deben ser renovadas.

El trámite se realiza en línea en el Portal de Servicios de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, y se puede aprovechar el beneficio de entrega a domicilio.

Aunque no es la única entidad donde puedes hacer el cambio de matrícula, en Ciudad de México hay una edición especial de Placas conmemorativas del Mundial, por lo que ya te explicamos qué necesitas para obtenerlas y cuál es el link donde puedes tramitarlas.

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Calendario Reemplacamiento Edomex 2026: ¿Quiénes Renuevan Placas en Mayo 2026?

De acuerdo con el Calendario de Reemplacamiento Edomex 2026 dado a conocer por el Gobierno del Estado de México, durante mayo 2026 corresponde hacer el trámite a dueños de vehículos que en la actualidad tienen engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.

Dado que la renovación se realiza de acuerdo al color del engomado y la terminación de la placa, las fechas para realizar el trámite de renovación en los siguientes meses queda de la siguiente manera:

Junio - Engomado AMARILLO, terminación de placas 5 y 6

Julio - Engomado ROSA, Terminación de Placas 7 y 8

Agosto - Engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0

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¿Cuál es el costo de la Renovación de Placas en Edomex este 2026?

Ahora bien, si te encuentras dentro del grupo de automovilistas que debe realizar este trámite en 2026, debes saber que el costo del reemplacamiento en Edomex es de 1,161 pesos para autos particulares.

Hay que recordar que a partir de este año los vehículos cuyo costo sea menor a 638 mil pesos no pagan tenencia, sino que solo deben cubrir el monto del refrendo.

El subsidio del 100 por ciento en la tenencia aplica para vehículos con placas de 2021 y posteriores. Y en esta nota te dimos a conocer cuándo era la fecha límite para carros y motos.

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