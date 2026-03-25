Placas Conmemorativas del Mundial 2026: Link para Solicitar las Tuyas y Cuánto Cuestan

Aún estás a tiempo para tramitar tus placas conmemorativas del Mundial 2026 que este año tiene a México, Estados Unidos y Canadá como sede. Para que no pierdas la oportunidad de formar parte de la fiebre mundialista, en N+ te decimos cuál es el link donde puedes solicitar las tuyas y cuánto cuestan.

Pero, apúrate, porque de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México sólo hay 60 mil placas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026. Además, puedes elegir entre el diseño oficial o el conmemorativo.

El trámite en línea está disponible desde el pasado 9 de marzo, por lo que en una nota previa ya te explicamos si es obligatorio reemplacar para obtener la nueva matrícula, no importa si tu vehículo es nuevo, ecológico, convencional o foráneo.

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¿Cómo tramitar en línea las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX? Link

Si quieres guardar un recuerdo de este evento deportivo que iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, puedes hacer el trámite de las placas mundialistas en línea y recibirlas en tu domicilio.

Para ello debes visitar alguno de los siguientes sitios web, habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México

placasmundial2026.cdmx.gob.mx

tramites.cdmx.gob.mx/ventanillavehicular

Y seleccionar el tipo de placa que tienes actualmente:

Automóvil Foráneo

Automóvil Nuevo

Automóvil con Placas de CDMX Vigentes

De lo contrario, puedes acudir de forma presencial a alguno de los módulos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de México habilitados para este trámite, o a las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

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¿Dónde se ubican los módulos para tramitar las placas conmemorativas?

A continuación hallarás el listado con las direcciones de los tres módulos habilitados para el trámite de estas matrículas:

Módulo de identificación de compra segura (Cabeza de Juárez): Calle Enrique Contel S/N, Chinampac de Juárez, Iztapalapa, C.P. 09208 Módulo móvil 29, al centro de la Ciudad (colonia Buenavista): Jesús García 50, Buenavista, Cuauhtémoc, C.P. 06350 Módulo móvil 1, al sur de la Ciudad (avenida Universidad): Av. Universidad 936, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310

¿Cuánto cuestan las placas mundialistas de CDMX 2026?

Las placas mundialistas tienen un precio de 1,500 pesos que incluyen el costo de la baja anterior. En caso de que hagas el trámite en línea y selecciones la opción de envío a domicilio, debes pagar un monto extra por 290 pesos más IVA.

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