Extienden Prórroga para el Canje Gratis de Placas en Jalisco: Esta es la Fecha Límite

La Secretaría de Hacienda Pública anunció la ampliación del plazo para el canje gratuito de placas vehiculares en Jalisco, dirigido a propietarios que hayan cumplido con el pago de su refrendo 2025 durante el año pasado.

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¿Cuándo es la nueva fecha límite?

La nueva fecha límite para realizar este trámite sin costo adicional será el próximo 29 de mayo.

De acuerdo con la dependencia, esta medida tiene como objetivo evitar la saturación en las recaudadoras estatales, así como brindar mayor tiempo a los contribuyentes que cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones.

Asimismo, se informó que no es necesario agendar una cita previa para realizar el trámite, por lo que los interesados pueden acudir directamente a la recaudadora de su preferencia en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

¿Cómo acceder a este beneficio y qué se necesita?

Para acceder a este beneficio, los propietarios deberán presentar el comprobante de pago del refrendo 2025, realizado durante ese mismo año, así como el juego de placas con diseño anterior al denominado “Collage” o “Cabañas”.

También deberán llevar identificación oficial vigente del propietario (en original y copia), documento que acredite la propiedad del vehículo (original y copia), comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días (original y copia) y el comprobante del trámite de verificación, independientemente de si el resultado fue aprobado o no.

Las autoridades estatales señalaron que, una vez concluido el periodo de prórroga, el costo del canje de placas ascenderá aproximadamente a 4 mil pesos, ya que además del pago estimado de 2 mil 500 pesos por las nuevas placas, se deberán cubrir las modificaciones correspondientes en el padrón vehicular del estado.

Este ajuste en los plazos busca facilitar el cumplimiento del trámite y evitar contratiempos para los ciudadanos que aún no han realizado el canje.

Yahir Bernardino / N+

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