Esto Cuestan las Casetas para ir a Playas de Jalisco desde Guadalajara en Semana Santa 2026

Para quienes planean pasar unos días de descanso en la playa durante esta temporada, es importante considerar los costos de peaje en los principales destinos desde Guadalajara.

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¿Cuáles son los costos de las casetas?

Trasladarse hacia Puerto Vallarta mediante la vía corta desde Guadalajara tiene un costo de 1,380 pesos por trayecto, un recorrido que se puede completar en menos de tres horas. Esto significa que un viaje de ida y vuelta asciende a 2,760 pesos.

Este viernes, alrededor de las 14:00 horas, se observaba un flujo ágil en la carretera a Nogales, antes de incorporarse a la vía corta hacia Vallarta, aunque se registraron lentitudes en tramos cercanos a Avenida Vallarta y Periférico.

Turistas provenientes de otros estados, como Guanajuato, ya contaban las horas para llegar al puerto. José, uno de ellos, comentó: “Vamos a Vallarta, exactamente, a pasar unos días allá en la playa, rico, Semana Santa. Es un lugar extraordinario, todo muy rico.”

Por su parte, el viaje hacia Manzanillo tiene un costo de 409 pesos en peajes mediante la autopista a Colima.

Si el plan no incluye playa, destinos como Ciudad de México implican un desembolso de entre 911 y 1,410 pesos por casetas, dependiendo de la ruta.

Jorge Ocegueda / N+

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