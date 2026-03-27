Investigan Muerte de Hombre que Cayó al Mar desde un Paracaídas en Puerto Vallarta

Un hombre de aproximadamente 27 años murió tras caer al mar en Puerto Vallarta. Se presume que estaba realizando actividades de parasailing, es decir, que se encontraba sujeto a un paracaídas que era remolcado con ayuda de una lancha.

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El accidente fatal ocurrió el 26 de marzo. Elementos de seguridad y rescate se movilizaron y localizaron el cuerpo del hombre aproximadamente a 500 metros de la costa norte.

Luego de que el cuerpo fue recuperado, se confirmó que el hombre ya no tenía signos vitales, aunque la víctima no ha sido identificada oficialmente, autoridades refieren que se trata de un sujeto originario de Guadalajara.

Hasta el momento no se ha informado si este accidente fue parte de una negligencia de quienes prestan el servicio de este tipo de actividades en las playas de Puerto Vallarta, sin embargo, se espera que las autoridades investiguen este caso para esclarecer y deslindar responsabilidades.

Jahir Bernardino / N+

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