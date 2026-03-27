Estas Playas No Son Aptas para Visitar durante Semana Santa 2026 en Jalisco

Con el comienzo de la temporada vacacional en Jalisco, la Cofepris, en coordinación con la Semarnat, informó cuáles son las playas que fueron detectadas como no aptas en el estado por contaminación.

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¿Cuáles son las playas que no son aptas para visitar?

De acuerdo con el informe más reciente de la calidad de agua de mar, la playa Mismaloya, de Puerto Vallarta, registró 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, superando el límite establecido por las normas ambientales.

Cabe señalar que los enterococos son una bacteria indicadora de contaminación fecal y puede representar riesgos para la salud de los visitantes.

Asimismo, la playa Cuale y Oasis, también en Puerto Vallarta, registraron alrededor de 100 enterococos por cada 100 mililitros de agua, por lo que se mantienen bajo vigilancia.

Mismaloya es una de las seis playas en todo el país clasificadas como no aptas para vacacionistas, las otras se localizan en Baja California, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

A nivel nacional, el informe señala que 283 playas, es decir, el 98% fueron declaradas aptas para uso recreativo, lo que refleja una mejora en la calidad del agua.

Para este monitoreo, las autoridades realizaron más de dos mil 200 análisis en diferentes puntos del país, con el objetivo de medir la presencia de enterococos y prevenir riesgos sanitarios.

Ante ello, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones al momento de elegir destinos de playa.

Edith de León / N+

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