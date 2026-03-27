Detienen en Jalisco a Estadounidense Acusado de Abuso Cometido en California, EUA

Un hombre que era prófugo de la justicia estadounidense, fue detenido en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, por policías del estado, luego del cruce de información en multiplataforma y del mapeo especializado de objetivos prioritarios.

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Se trata de Enrique ‘N’, de 42 años, quien era buscado por las autoridades en San Diego, California, y quien es acusado de cometer presuntamente delitos contra la salud y abuso sexual.

¿Cómo ocurrió la captura de Enrique ‘N’?

La captura de Enrique ‘N’ se logró gracias a que los elementos de Jalisco desplegaron un operativo luego de haberlo visto en Zacoalco de Torres, en el cruce de las calles Rubén Ramírez Flores y Revolución, donde habría comenzado a insultar a los policías, por lo que le marcaron un alto y bajo protocolo, confirmaron que se trataba de esta persona.

Cabe mencionar que desde el año 2024, el hombre detenido contaba con una orden de arresto por supuestas violaciones a su libertad condicional en un caso en el que se le acusa de traficar libras de cocaína, incluso, se le acusa de presuntamente cometer abusos sexuales en contra de una adolescente de 15 años.

Enrique ‘N’ fue entregado al Instituto Nacional de Migración para después ponerlo en manos de las autoridades estadounidenses y realizar el proceso de extradición.

Priscilla Velasco / N+

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