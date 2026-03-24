Detienen a Hombre que Robó Figuras de Anime Valuadas en 20 Mil Pesos en Zapopan

Un hombre fue detenido en Zapopan después de que robó unas figuras de anime valuadas en 20 mil pesos del interior de una plaza comercial ubicada en la colonia Ciudad del Sol.

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El hombre, identificado como Cristopher, de 2 años, ingresó a la tienda y con una pistola de juguete, tomó cinco figuras de una caricatura japonesa, después de haber amagado a un empleado del lugar y a un guardia de seguridad.

Cuando el sujeto escapaba fue detenido por policías viales, quienes lo entregaron a una agente del Ministerio Público para que continuara su proceso legal.

Cabe señalar que las autoridades no especificaron qué pasó con las figuras robadas, sin embargo, se presume que fueron devueltas a la tienda.

Asaltan a empleada y roban 180 mil pesos en Zapopan

Otro delito de robo ocurrió el 7 de marzo, cuando trabajadores de una construcción en Zapopan se quedaron sin su pago de nómina, luego de que el dinero fue robado por un par de delincuentes.

Los hechos ocurrieron poco después de las 8:30 de la mañana en una obra que se realizaba en un terreno perteneciente al Zoológico Villa Fantasía, ubicado en el cruce de las calles José María Morelos y la av. Aurelio Ortega, en la colonia Tepeyac.

Una mujer llegó al sitio con un maletín que contenía el efectivo para realizar el pago a los trabajadores, pero cuando abría el portón de lugar, fue interceptada por dos hombres armados, quienes robaron el dinero.

Juan Pablo Ortega / N+

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