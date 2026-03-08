Asaltan a Empleada y Roban 180 Mil Pesos Destinados a Nómina de Trabajadores de Obra en Zapopan

Trabajadores de una construcción en el municipio de Zapopan se quedaron sin recibir su pago el 7 de marzo luego de que el dinero destinado a la nómina fuera robado por un par de delincuentes.

El asalto ocurrió poco después de las 8:30 de la mañana en una obra que se realiza en un terreno perteneciente al Zoológico Villa Fantasía, ubicado en el cruce de la calle José María Morelos y la avenida Aurelio Ortega, en la colonia Tepeyac.

¿Cómo sucedió el robo de los 180 mil pesos?

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer llegó al sitio con un maletín que contenía el efectivo para realizar el pago de los trabajadores. Sin embargo, cuando abría el portón del lugar fue interceptada por dos sujetos armados.

Los agresores la amagaron y la empujaron al piso para someterla y arrebatarle el maletín con el dinero en efectivo.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon a bordo de una motocicleta con aproximadamente 180 mil pesos.

Policías de Zapopan acudieron al sitio luego de recibir el reporte a través del número de emergencias 911 y comenzaron con las investigaciones correspondientes.

Vecinos de la zona cuentan con cámaras de vigilancia que podrían aportar imágenes para identificar a los responsables del asalto.

