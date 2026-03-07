Así Fue el Ataque a Balazos en El Fortín, Zapopan; Dejó a Una Pareja Muerta

Una agresión a balazos contra una pareja se registró en la colonia El Fortín, del municipio de Zapopan, dejando como saldo dos personas muertas.

¿Cómo sucedió la agresión?

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre y una mujer viajaban a bordo de un automóvil blanco cuando fueron atacados con arma de fuego sobre Prolongación Mariano Otero, al cruce con la calle Guardia Nacional, en sentido hacia el Periférico.

Tras la agresión, y pese a encontrarse herido, el conductor, un hombre de entre 30 y 35 años, condujo en sentido contrario por el carril lateral de Mariano Otero en un intento por escapar.

La huida terminó en el cruce con la calle Niños Héroes, donde aparentemente comenzó a desvanecerse y se impactó contra el portón de una finca que conecta con el estacionamiento de un restaurante.

Paramédicos y policías municipales acudieron al llamado de auxilio; sin embargo, a su llegada sólo pudieron confirmar la muerte de la pareja dentro del vehículo, el cual portaba placas del estado de Michoacán. Ambos presentaban varios impactos de bala en cuello, tórax y brazo.

Se cree que el objetivo era abatir al conductor y no a la pareja

De acuerdo con las primeras indagatorias, aparentemente el objetivo de la agresión era el conductor; no obstante, las balas también alcanzaron a la mujer que lo acompañaba, quien presuntamente se encontraba embarazada.

La zona donde quedó el automóvil fue resguardada por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, mientras agentes del área de homicidios de la Fiscalía de Jalisco iniciaron la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes.

Sobre los responsables, sólo se informó que habrían sido dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y que aparentemente ya esperaban a las víctimas en el cruce de la calle Guardia Nacional, donde se localizaron al menos cinco indicios de arma corta.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Priscilla Velasco / N+

