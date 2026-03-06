¿Cuál es la Ruta de la Marcha del 8M en Guadalajara?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se realizarán diversas marchas en las calles de Guadalajara para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos. Para este 2026, colectivos feministas convocaron a dos marchas principales que recorrerán distintos puntos de la ciudad en horarios diferentes.

Esta es la ruta que se llevará a cabo el 8M en Jalisco

La primera marcha es organizada por el Frente Feminista de Jalisco bajo la consigna “México 2026: Sede mundial de la violencia contra las mujeres”. La concentración está programada a partir de las 13:30 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos, desde donde las participantes iniciarán su recorrido.

De acuerdo con la convocatoria, el contingente avanzará por diversas vialidades del centro de la ciudad hasta llegar al Andador Alcalde y posteriormente a la Plaza de Armas de Guadalajara, donde se ubica la Antimonumenta, espacio simbólico utilizado en manifestaciones para recordar a víctimas de violencia de género.

Actividades por el 8M en Guadalajara

Previo a esta marcha, colectivos también anunciaron actividades en la zona de Avenida Chapultepec y Avenida Vallarta. Desde las 10:30 horas se realizarán dinámicas y actividades abiertas para mujeres de distintas edades, entre ellas una clase de boxeo.

Más tarde, la red “Yo Voy 8M” convocó a una segunda marcha que iniciará en el Parque Morelos. El contingente se reunirá en ese punto y a partir de las 17:00 horas comenzará su recorrido hacia el centro de la ciudad.

La ruta contempla avanzar por la Calzada Independencia y continuar por la Avenida Juárez hasta llegar a la Rambla Cataluña, también conocida como Andador Palestina.

Habrá cierres en vialidades de Guadalajara. Foro: N+

Dentro de esta segunda marcha se prevé la participación de distintos contingentes, entre ellos familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, grupos de maestras, adolescentes, niñez acompañada de carriolas, batucadas, colectivos de mujeres y disidencias, así como un grupo mixto abierto a quienes deseen sumarse a la jornada.

ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: