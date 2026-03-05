CNDH Emite Recomendación a Autoridades por el Caso del Rancho Izaguirre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por omisiones graves en la investigación realizada en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.

CNDH señala violaciones a los derechos humanos

De acuerdo con el organismo nacional, las autoridades estatales no realizaron de manera integral el procesamiento técnico de los indicios localizados en el sitio, lo que derivó en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.

La CNDH detalló que el 18 de septiembre de 2024 la Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía local a 10 personas detenidas, además de acordonar el inmueble y solicitar su aseguramiento. En el lugar se reportó la existencia de siete vehículos, armas de fuego, diversos objetos de interés criminalístico, indicios balísticos y un elemento óseo.

¿Qué se localizó en el Rancho Izaguirre?

Posteriormente, el 3 de octubre de 2024, personal del IJCF realizó una búsqueda en el predio, localizando un lote óseo y varios objetos que no fueron debidamente asegurados, clasificados ni registrados en el dictamen correspondiente. Asimismo, no se documentó correctamente la cadena de custodia de diversas prendas y evidencias.

La CNDH también advirtió que tres de los vehículos asegurados fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, lo que evidenciaría fallas en la preservación del inmueble. Además, señaló un retraso injustificado en la confronta genética de muestras biológicas encontradas en el lugar con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas, procedimiento que se realizó hasta marzo de 2025.

Otro de los puntos, fue que el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de personas al inmueble cuando aún estaba en proceso de intervención pericial, situación que derivó en la alteración del sitio y posibles indicios.

Por estos hechos, la CNDH solicitó a ambas instituciones realizar en un plazo de seis meses un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública. También ordenó la elaboración o actualización de protocolos para la correcta preservación de escenas, el procesamiento técnico-científico de indicios y el adecuado manejo de la cadena de custodia, además de implementar capacitación especializada en derechos humanos y colaborar en procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados.

