Con Picos y Palas, Colectivos de Búsqueda Regresan al Rancho Izaguirre en Jalisco

Este miércoles, integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco regresaron al Rancho Izaguirre, ubicado en las orillas de la comunidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco.

Derivado de reportes anónimos que señalaban la posibilidad de que, en los alrededores del predio, en uno de los costados y en la parte trasera, pudieran encontrarse restos y segmentos humanos inhumados de manera clandestina.

El anónimo hizo saber directamente que atrás del Rancho Izaguirre hay muchos cuerpos, no calcinados sino seccionados y otros completos. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco

Al filo del mediodía y bajo el sol a plomo, los integrantes del colectivo de búsqueda comenzaron a prospectar el campo circundante al exterior del rancho. Con machetes removieron la maleza para limpiar la zona de interés.

Encontraron pertenencias de Merari en el Rancho Izaguirre. Foto: N+

Los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores utilizaron picos y palas para realizar zanjas y pozos de sondeo durante esta jornada de búsqueda.

Es un dolor muy fuerte volver a recordar, ese dolor cuando encontramos todo lo que había, es muy doloroso volver a vivir ese momento, está muy pesado pero tenemos que seguir buscando porque venimos a eso, buscarlos para llevarlos a casa. Paola Ávila, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco

Los trabajos de búsqueda fueron suspendidos cuando se presentaron policías investigadores y ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, solicitando al colectivo detener la exploración.

Finalmente, la búsqueda concluyó sin hallazgos positivos de indicios forenses. El colectivo no descarta regresar para realizar más prospecciones.

Está por cumplirse un año desde que los Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron por primera vez al Rancho Izaguirre, aquel 5 de marzo de 2025, cuando encontraron más de mil 800 indicios entre pares de zapatos, pantalones, camisas, playeras y distintas pertenencias de víctimas del reclutamiento en el rancho.

Estos indicios actualmente se encuentran en posesión de la Fiscalía General de la República, dependencia que atrajo el caso y las investigaciones el 25 de marzo de 2025.

¿Cuántas personas han sido detenidas y procesadas en relación con la investigación del Rancho Izaguirre?

Hasta el momento, 19 personas han sido detenidas y procesadas en relación con la carpeta de investigación del Rancho Izaguirre, de acuerdo con la última actualización de la Fiscalía General de la República.

En paralelo, 12 funcionarios del estado de Jalisco son investigados por presuntas omisiones en el caso.

Actualmente, desde el aire, solo se alcanza a observar una carpa instalada por la Fiscalía General de la República afuera del ingreso principal del rancho, además de algunos vehículos y un laboratorio de inteligencia móvil.

Moisés Hernández De Santiago / Las Noticias N+

