Modifican Sentencia de 10 de los Involucrados por el Rancho Izaguirre en Teuchitlán

La Segunda Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco resolvió modificar la sentencia condenatoria que había emitido un juzgado de primera instancia en contra de los diez sujetos detenidos en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, en septiembre de 2024

Nota relacionada: Colectivos de Búsqueda Regresan al Rancho Izaguirre en Jalisco

En el juicio oral que concluyó en julio pasado, un juzgado de primera instancia encontró culpables a estos diez sujetos de los delitos de desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.

Solamente hubo una modificación de aproximadamente 10 años en cuanto a la reducción; son 131 años de prisión. Damián Campos García, magistrado de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia

Les condenó a 141 años y 3 meses de prisión y al pago de una multa de 651 mil pesos cada uno. Su defensa acudió a la apelación ante el Supremo Tribunal.

Modifican sentencia de los diez del rancho Izaguirre. Foto: N+

En el Rancho Izaguirre, la Guardia Nacional liberó a 36 personas, localizó un cadáver y múltiples prendas presuntamente de víctimas de reclutamiento forzado.

¿Por qué se redujo la pena a sentenciados por el rancho Izaguirre?

El magistrado Campos García explicó la razón de la reducción de diez años de prisión:

Modificando exclusivamente el tema de que no puede coexistir el delito de desaparición forzada agravada con homicidio respecto de la misma víctima. Damián Campos García, magistrado de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia

Aún existe la posibilidad de que los sentenciados acudan a la justicia federal. Actualmente se encuentran detenidos en el Reclusorio Metropolitano, en el complejo de Puente Grande.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: