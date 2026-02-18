Nombran a Laura Janeth Ibarra como la Nueva Tesorera del Ayuntamiento de Tequila

Durante la Décimo Primera Sesión Extraordinaria en Tequila, se nombró a Laura Janeth Ibarra como la nueva tesorera del municipio este 18 de febrero.

La funcionaria rindió protesta ante el Secretario General del Ayuntamiento de Tequila, Óscar Leal Landeros, durante una sesión que no fue transmitida en las redes sociales del municipio.

Laura Janeth fue nombrada nueva tesorera con cinco votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Cabe señalar que el turismo en Tequila no se ha visto afectado tras la detención de su exalcalde, Diego ‘N’, y otros dos funcionarios más. La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, explicó que el municipio está respaldada por el estado y la federación para no permitir que disminuya el número de visitantes a este pueblo mágico.

Urgía nombramiento de nueva tesorera en Tequila

La falta de tesorero en Tequila mantuvo las cuentas del municipio congeladas, lo que representaba que se generaran adeudos, como las nóminas de los trabajadores, a quienes no se les pagó el 15 de febrero. Incluso el pago de la energía eléctrica no había podido realizarse, de acuerdo con el gobernador del Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Entre ellos las nóminas de los trabajadores de Tequila, que no se les pagó el pasado día 15 de febrero, no se ha pagado la energía eléctrica, y por lo tanto hacemos un llamado a la presidenta municipal interina para que pueda agilizar el nombramiento del tesorero Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

