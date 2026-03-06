Definirán Situación Legal del Oftalmólogo que Golpeó a Dos Adultos Mayores en Guadalajara

El hombre de 35 años, oftalmólogo señalado como el responsable de haber agredido a una pareja de adultos de la tercera edad en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, se encuentra detenido y a disposición de un agente del Ministerio Público.

La Fiscalía de Jalisco informó que ya existe una denuncia formal por estos hechos violentos, que además quedaron registrados en una cámara de seguridad ubicada en la calle Rayo, a su cruce con la calle Arcos.

Se determinará la situación legal de este oftalmólogo originario de la Ciudad de México en un periodo de 48 horas.

De acuerdo con las autoridades de Guadalajara, la agresión se habría cometido el 4 de marzo y al día siguiente, se obtuvo la captura del señalado. Asimismo, se dio a conocer que las víctimas presentan lesiones de leves a regulares.

El agresor habría estado bajo los efectos de algún estupefaciente

Presuntamente, testigos de esta agresión, mencionaron que el oftalmólogo se encontraba bajo los efectos de alguna droga cuando una de las víctimas, el hombre de la tercera edad, le pidió mover su vehículo que estaba estacionado obstruyendo el paso a la cochera de la vivienda de los adultos mayores, por lo que después arremetió contra ellos a golpes.

Este hecho ha causado diferentes comentarios en redes sociales, pero hasta ahora se desconoce el lugar donde el médico desarrollaba su profesión.

