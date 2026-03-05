Detienen a Oftalmólogo Por Golpear a Dos Adultos Mayores en Jardines del Bosque en Guadalajara

Un médico oftalmólogo de 35 años, originario de la Ciudad de México, golpeó de manera brutal a una pareja de adultos mayores. El hombre de la tercera edad le pidió que se quitara de su cochera para poder ingresar a ella, y así reaccionó.

Nota relacionada: Niño de 12 Años Baleado en Guadalajara Continúa siendo Atendido y está Fuera de Peligro

La agresión fue documentada por una cámara de seguridad instalada en la calle Rayo, al cruce de la avenida Arcos, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara. Primero desquitó su ira sobre el sexagenario de 67 años; después arremetió contra su esposa de 66 años. Ambos terminaron en el suelo.

A 24 horas de lo ocurrido, el médico agresivo fue capturado por la Policía de Jalisco muy cerca de donde golpeó a la pareja, en el exterior de una tienda de 24 horas ubicada en la misma colonia.

La pareja se encontraba en casa recuperándose de los golpes. Foto: N+

El color del vehículo fue factor determinante para que los elementos se dieran cuenta de que el sujeto a bordo era el mismo que había propinado la golpiza a las personas de la tercera edad.

¿Cómo fue detenido el oftalmólogo que agredió a adultos mayores?

Se presume que al momento de su detención se encontraba bajo los efectos del alcohol. El hombre intentó librar la justicia ofreciendo 10 mil pesos por su liberación asegurando que reaccionó de esa manera porque acababa de sufrir una decepción amorosa.

Los policías estatales informaron que la pareja se encontraba en casa recuperándose de los golpes y que ya habían acudido a la Fiscalía para interponer la denuncia formal.

Miguel Zaragoza García / Las Noticias N+

Historias recomendadas: