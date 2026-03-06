¿Qué Actividades Gratuitas Habrá por el 8M en Guadalajara 2026?

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo se llevarán a cabo diversas actividades gratuitas previas a la marcha del 8M en Guadalajara. En N+ te compartimos algunas de ellas.

Durante la convivencia previa del contingente Red Feminista de Guadalajara, las participantes podrán realizar sus carteles en un espacio de convivencia en el Parque Morelos. Para esto, solo basta con llevar cartulina y plumones.

Pero eso no es todo, ya que la Colectiva Rata Bordadora y Espina Hilada, brindarán un mini taller llamado ‘Borda tu consigna’, que estará disponible desde las 14 horas; posteriormente, habrá una plática por el colectivo las Bravas, donde brindarán herramientas para denunciar la violencia de género.

Incluso, habrá un taller de stencil a las 15 horas, y un ensayo de batukada en el mismo horario. Podrás participar en cualquiera de estas actividades sin costo alguno en el Parque Morelos; además se prevé la participación de la agrupación Alfonsina las Ponchas.

Recomendaciones para el 8M en Guadalajara

Si piensas salir a marchar, te sugerimos no hacerlo sola, es mejor que te mantengas acompañada o dentro de un contingente, de esta manera te sentirás más segura y tendrás en quien acompañarte en caso de alguna emergencia.

Lleva ropa cómoda y agua, sobre todo, si el clima es muy caluroso. De igual forma usa zapatos con los que puedas aguantar una caminata de gran distancia; usa bloqueador solar y mantén cerca de ti el celular e identificación.

